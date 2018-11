POL-GÖ: (598/2018) Nach Verfolgungsfahrt mit gezieltem Zufahren auf 53-Jährigen Polizisten - Haftbefehl gegen 23 Jahre alten Autofahrer wegen versuchten Mordes erlassen

Göttingen (ots) - GÖTTINGEN/HARDEGSEN (jk) - Im Zusammenhang mit dem gezielten Zufahren auf einen Polizeibeamten Sonntagnacht während einer Verfolgungsfahrt (siehe unsere Pressemitteilung Nr. 593 vom 11.11.18) in Lenglern (Landkreis Göttingen) ist der festgenommene 23 Jahre alte Autofahrer aus dem Landkreis Northeim am Montag (12.11.18) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt worden. Dieser erließ U-Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen u. a. wegen versuchten Mordes. Der 23-Jährige schweigt zu den Vorwürfen. Er lässt sich von einem Anwalt vertreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

