POL-GÖ: (597/2018) Einbrüche in der Gemeinde Friedland

Göttingen (ots) - Landkreis Göttingen, Friedland, Schulstraße und Ortsteil Reiffenhausen, Sandhecke in der Zeit zwischen Freitag, 9. November 2018, 07.30 Uhr und Sonntag, 11. November 2018, 20.55 Uhr

FRIEDLAND (jan) Bei einem Einbruchversuch in Friedland (Landkreis Göttingen) sind Unbekannte am vergangenen Wochenende (09. - 11.11.18) leer ausgegangen. Die Diebe versuchten in der Schulstraße ein Fenster eines Wohnhauses aufzuhebeln. Aufgrund der guten Sicherungsmaßnahmen gelang es den Täter nicht in das Innere zu gelangen.

Während die Bewohner in der Zeit zwischen Freitagfrüh (09.11.18) und Sonntagabend (11.11.18) abwesend waren, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Sandhecke" im Ortsteil Reiffenhausen (Landkreis Göttingen) ein. Dort wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet und als Einstieg genutzt. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld, sowie einen Fotoapparat. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von den Einbrechern fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christian Janzen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell