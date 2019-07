Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Bottrop:

Zwischen Samstag und Montag, wurde an der Straße "Im Brinkmannsfeld" ein geparkter, schwarzer Hyundai I10 so stark beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden ist. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Beim Einparken auf einem Parkplatz "Am Südring Center" hat ein schwarzer Golf am Montag um 19.30 h ein anderes Auto beschädigt. Der Fahrer, ein etwa 20 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren, flüchtete mit seinem Auto vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Mit einem Unfallschaden in Höhe von 1000 Euro fand eine Fahrerin ihren geparkten, grünen Opel Corsa am Montagnachmittag an der Wortmannstraße. Sie hatte den Wagen dort am Samstagabend unbeschädigt abgestellt. Es hat sich niemand gemeldet, der den Schaden verursacht hat.

Castrop-Rauxel:

Ein Schaden in Höhe von 2500 Euro blieben nach einem Unfall an der Hedwig-Kiesekamp-Straße/Lambertstraße zurück. Ein geparkter, silberner Mercedes ML stand zwischen 08.10 h und 12.00 h an Straßenrand und war kaputt, als sein Fahrer zurückkam. Der Verursacher des Unfalls flüchtete.

Waltrop:

Ein Unfallschaden in Höhe von geschätzten 10000 Euro blieben an einem geparkten Porsche Cayenne zurück, der am Montag "Am Kattenstätter Busch" geparkt war. Der Verursacher des Schadens hat sich nicht gemeldet, sondern ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Am Neuen Weg wurde in der Nacht zu Dienstag ein geparkter, weißer Mercedes Sprinter bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Wagen hat einen Schaden von ungefähr 3000 Euro. Wer den Schaden verursacht hat, ist nicht bekannt.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

