Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Exhibitionist am Silbersee II festgenommen

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 14.30 Uhr, lief ein 36-jähriger Recklinghäuser nackt am Strand des Silbersees II herum. Er legte sich zwischen andere Badegäste und manipulierte offen an seinem Geschlechtsteil. Mitarbeiter der DLRG informierten die Polizei. Der 36-Jährige konnten von Polizeibeamten am Strand festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

