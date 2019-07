Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Citroen Berlingo vom Parkplatz des Südbades gestohlen

Recklinghausen (ots)

Montag, in der Zeit von 19.45 bis 22 Uhr, stahlen unbekannte Täter einem 65-jährigen Recklinghäuser die Badetasche im Südbad an der Pappelallee. In der Tasche befand sich unter anderem der Fahrzeugschlüssel seines blauen Citroen Berlingo. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass sein Auto, dass er auf dem Parkplatz des Südbades geparkt hatte, gestohlen worden war. An dem Citroen waren Recklinghäuser Kennzeichen angebracht. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

