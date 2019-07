Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auseinandersetzung am Neumarkt

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 22.45 Uhr, hörten Anwohner im Bereich der Straße Neumarkt Schussgeräusche und informierten die Polizei. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen sich etwa zehn bis fünfzehn Personen, die bei Erblicken der Streifenwagen versuchten zu flüchten. Die Beamten konnten drei Beteiligte, einen 17-Jährigen, einen 19-Jährigen und einen 18-Jährigen, alle aus Recklinghausen, festnehmen. Nach erste Ermittlungen war es zunächst zwischen dem 17-Jährigen und dem 18-Jährigen zu einem Streit gekommen. Weitere Personen kamen dann aus dem näheren räumlichen Umfeld hinzu. Bei der Schlägerei sollen auch Schlagstöcke und Glasflaschen eingesetzt worden sein. Um sich den Angriffen zu erwehren, soll der 17-Jährige eine Gaspistole gezogen und in Richtung des 18-Jährigen geschossen haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person wurde ebenfalls leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 17- und der zuvor genannte 19-Jährige wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Zwei weitere mutmaßliche 18-jährige Beteiligte, beide aus Recklinghausen, wurden bei der Fahndung aufgegriffen und ebenfalls festgenommen. Nach ersten Hinweisen dürften nahezu alle an der Schlägerei beteiligten Personen unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Am Ort der Auseinandersetzung wurden leere Patronenhülsen (Platzpatronen) aufgefunden und zusammen mit der vor Ort eingesetzten Gaspistole sichergestellt. Zur Unterstützung der Fahndung nach den Beteiligten der Auseinandersetzung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe und des Ablaufs der Auseinandersetzung dauern an.

