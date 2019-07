Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: Haftbefehl: Früheres Drogenvergehen sorgt für Ärger

Hamburg (ots)

Am Mittwochabend hat die Bundespolizei am Flughafen Hamburg einen 32-jährigen Kroaten festgenommen. Als der Mann aus Rijeka ankam, stellte er sich bei der Grenzkontrolle an. Die Beamten der Bundespolizei überprüften seine Daten und stellten fest, dass er seit Mai 2019 von der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Er hatte im März 2018 verbotenerweise Kokain vorsätzlich unerlaubt nach Deutschland eingeführt. Der Mann hatte 60 Tagessätze à 15 Euro zu zahlen. Außerdem waren 5 Euro Verfahrenskosten sowie 9,52 Euro Restgeldstrafe zu begleichen. Er bezahlte, musste die Ersatzfreiheitsstrafe von 56 Tagen nicht antreten und konnte weiterreisen.

