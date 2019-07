Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: Betrüger festgenommen, Schlagstock im Handgepäck, Dieb fliegt auf, Schlagring sorgt für Ärger

Hamburg (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Hamburg hat am Freitagfrüh einen 35-jährigen Deutschen festgenommen. Der Mann wollte nach Dublin reisen und stellte sich zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle an. Als die Beamten der Bundespolizei seine Daten überprüften, stellten sie fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Berlin seit Oktober 2018 wegen Betruges gesucht wird. Der Mann hatte 50 Tagessätze à 65 Euro zu zahlen. Ebenso waren 82 Euro Verfahrenskosten sowie 1092 Euro Wertersatzgelder zu zahlen. Er konnte lediglich 3.900 Euro bezahlen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin wurde entschieden, dass dieser Betrag ausreichend ist, um den Haftbefehl abzuwenden. Somit blieben ihm die 50 Tage Gefängnisstrafe erspart und er konnte nach Irland ausreisen.

Am Samstagvormittag hat die Bundespolizei am Flughafen Hamburg im Handgepäck eines 54-jährigen Deutschen einen Schlagstock aufgefunden. Da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, wurde der Schlagstock sichergestellt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige und flog anschließend weiter nach Fuerteventura.

Am Sonntagvormittag war ein 27-jähriger Däne auf dem Weg nach Antalya. Als er sich der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellte, wurden die Beamten der Bundespolizei auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Flensburg aufmerksam. Er war wegen Diebstahls mit Waffen zu 90 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt worden. Außerdem waren 123,55 Euro Verfahrenskosten zu begleichen. Da der Mann die geforderten 1023,55 Euro bezahlen konnte, blieb ihm eine 90-tägige Gefängnisstrafe erspart und er konnte seine Reise fortsetzen.

Am Sonntagmittag wurde bei der Sicherheitskontrolle im Handgepäck eines 35-jährigen Deutschen ein Schlagring aufgefunden. Dieser ist nach dem Waffengesetz jedoch ein verbotener Gegenstand. Daher erhielt er von der Bundespolizei eine Strafanzeige. Der Schlagring wurde sichergestellt. Anschließend konnte er nach Mallorca weiterreisen.

