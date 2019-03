Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wasserleiche in Remshalden/Geradstetten

Remshalden/Geradstetten: Leichnam in der Rems gefunden

Am Samstagvormittag wurde durch einen Spaziergänger in Geradstetten von der Brücke im "Oberen Wasen" aus, eine leblose Person in der Rems entdeckt. Die Rettungskräfte konnten die männliche Person mittleren Alters nur noch tot aus dem Wasser bergen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wird jedoch eher von einem Unglücksfall ausgegangen. Zeugen, die seit gestern Nachmittag im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Aalen unter Tel.: 07151 950-0 zu melden.

