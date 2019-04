Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Holzhausen. Sparkasten gestohlen.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen nutzte ein bislang Unbekannter die Abwesenheit der Betreiber einer Gaststätte und stahl gleich einen ganzen Sparkasten. Der Täter brach zwischen 8 Uhr und 11 Uhr in die Gaststätte in der "Lange Straße" ein. Er hebelte ein Tür auf und widmete sich ausschließlich einem an der Wand angebrachten Sparkasten. Den grauen Sparkasten mit insgesamt 40 Sparfächern nahm der Einbrecher komplett mit. Wieviel Bargeld sich in den Fächern befand, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930.

