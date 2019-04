Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Schaf gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte haben am Sonntagabend von einer Weide am Maßbrucher Weg mindestens ein Schaf gestohlen. Ob noch mehr Schafe fehlen, muss noch ermittelt werden. Zwischen 22 Uhr und 22:15 Uhr fiel dort ein Fahrzeug auf, das als Täterfahrzeug in Betracht kommen könnte. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Schafs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell