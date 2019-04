Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Schnellrestaurant.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen brachen bislang Unbekannte in das Burger King-Schnellrestaurant in der Grevenmarschstraße ein. Die Täter richteten dabei zwischen 3 Uhr und 8 Uhr Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro an. Ihnen fiel ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

