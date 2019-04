Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe

Bad Salzuflen. Betrüger am Telefon.

Lippe (ots)

Sonntagabend meldeten sich zahlreiche und zumeist ältere Lipperinnen und Lipper bei der Leitstelle der Polizei. Wieder einmal haben falsche Polizeibeamte versucht über betrügerische Machenschaften an das Geld anderer Menschen zu gelangen. Die Täter riefen hauptsächlich bei Personen in Bad Salzuflen an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Angeblich seien Einbrecher in der Nähe der Angerufenen festgenommen worden. Diese Einbrecher hätten eine Notiz mit der Anschrift dieser Personen bei sich gehabt. Ziel der Täter ist es, etwas über die Vermögensverhältnisse oder über vorhandene Wertsachen ihrer potentiellen Opfer zu erfahren. Die richtige Polizei fragt niemals telefonisch nach der Aufbewahrung von Wertsachen oder nach anderen Vermögensverhältnissen. Gibt sich ein Anrufer als Polizist aus, erfragen Sie bitte den Namen und die Dienststelle. Im Zweifel rufen Sie anschließend selber über die 110 bei Ihrer Polizei an und klären den Sachverhalt. Sehen Sie bei einem Anruf in ihrem Telefondisplay die "110" (ggf. mit Vorwahl), handelt es sich NICHT um einen Anruf der richtigen Polizei. Legen Sie bitte sofort auf und kontaktieren die Polizei unter den Ihnen bekannten Rufnummern oder über die 110. Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an ihrer Haus- oder Wohnungstür oder in der Öffentlichkeit an Fremde!

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell