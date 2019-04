Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Bei Verkehrsunfall verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Oerlinghauser mit seinem Mitsubishi die B 66 in Richtung Bielefeld und bog nach links auf die Tunnelstraße in Richtung Oerlinghausen ab. Dabei übersah er offensichtlich einen auf der B 66 entgegenkommenden Opel Corsa. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Dabei wurden sowohl der Unfallverursacher als auch der 47-jährige Fahrer des Opel und seine 85-jährige Beifahrerin (beide in Lage wohnhaft) verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Kliniken eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheines wurden angeordnet. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde die B 66 kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

