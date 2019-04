Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Wohnmobil entwendet

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Kfz-Betriebes an der Detmolder Straße ein nagelneues Wohnmobil. Es handelt sich dabei um ein dunkelgraues Fahrzeug der Marke "Weinsberg" auf Basis eines Fiat Ducato mit einem Verkaufswert von über 54.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und somit auch noch ohne Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232-95950.

