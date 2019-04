Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Kleinbus aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 01.00 und 05.30 Uhr schlugen unbekannte Täter an einem in der Bergstraße abgestellten Peugeot Kleinbus eine Seitenscheibe ein und konnten das Fahrzeug so öffnen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie im Anschluss mehrere neue Gartengeräte im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Blomberg unter der Telefonnummer 05235 - 96930.

