Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnhaus durchsucht

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag, im Zeitraum zwischen 07.30 und 13.35 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Straße "Weidenhagen" ein Fenster im Erdgeschoß auf und drangen so in das Haus ein. Nachdem sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie durch eine Terrassentür vom Tatort. Zur Beute liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die während des Tatzeitraumes in der Straße "Weidenhagen" oder im näheren Umfeld eventuell aufgefallen sind, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

