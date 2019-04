Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hund vertreibt Einbrecher

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, eine Tür an einem Wohnhaus in Heiligenkirchen an der Straße "Schau Ins Land" aufzuhebeln. Dabei wurde er offensichtlich durch das laute Gebell eines Hundes, der sich im Haus befand, gestört und ergriff die Flucht. Bei einer Nachschau stellte die Hausbewohnerin dann entsprechende Beschädigungen an der Haustür fest. Der tatsächlich entstandene Sachschaden ist gering. Wie die Belohnung für den "Wachhund" ausgefallen ist, ist leider nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell