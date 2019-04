Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Kupferdiebe am Werk.

Am späten Mittwochabend stahlen Unbekannte Kupferkabel von einem Firmengelände in der Straße "Am Bahnhof". Der Wert der Kabel liegt bei rund 1500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo telefonisch unter 05261 / 9330 entgegen.

