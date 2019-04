Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Baucontainer geknackt.

Lippe (ots)

Auf Werkzeugmaschinen hatten es die Täter abgesehen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Baucontainer im Stukenbrocker Weg eindrangen. Sie öffneten gewaltsam das Schloss des Containers und entwendeten unter anderem eine Standbohrmaschine und einen Akkuschrauber im Wert von etwa 1000 Euro. Wenn Sie Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

