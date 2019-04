Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Werl-Aspe. Junge angefahren.

Lippe (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag gegen 13:15 Uhr touchierte ein Bus in der Lockhauser Straße am Schulzentrum Aspe einen Jungen auf dem Bürgersteig. Der Junge, der an der Bushaltestelle gewartet hatte, stürzte daraufhin. Der 32-jährige Busfahrer erkundigte sich umgehend, ob er sich verletzt habe, worauf das Kind sagte, es gehe ihm gut. Der Junge stieg in einen anderen Bus. Ob der Junge, den der Busfahrer als etwa zehnjährig schätzt, sich verletzt hat, ist unklar. Die Eltern werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell