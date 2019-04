Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Unfallverursacher gesucht.

Lippe (ots)

Über einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro ärgerte sich die Besitzerin eines schwarzen VW Golf am Mittwochnachmittag. Die 46-jährige Lemgoerin hatte das Fahrzeug zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr in der Braker Mitte auf Höhe eines Frisörgeschäfts geparkt. In dieser Zeit beschädigte der Fahrzeugführer eines bislang unbekannten Fahrzeugs den VW. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

