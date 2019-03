Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Blumenthal (Lks. VG)

Ferdinandshof (ots)

Am Abend des 12.03.2019 wurde gegen 18:15 Uhr die Rettungsleitstelle über den Brand in einem Einfamilienhaus in Blumenthal bei Ferdinandshof informiert.

Dort brannte ein Zimmer vollständig aus und weitere wurden durch Löschwasser unbewohnbar. Der Sachschaden wird vorerst auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht von Kriminaldauerdienst aufgenommen und dauern an.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt etwa 55 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ferdinandshof/Blumenthal, Meiersberg, Wilhelmsburg und Torgelow mit neun Einsatzfahrzeugen vor Ort. Ein Notarzt- sowie ein Rettungswagen kamen ebenfalls zum Einsatz. Von den vier Bewohnern des Hauses wurde niemand verletzt.

Im Auftrag Andreas Scholz, PHK

