Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der L 192 zwischen Tribsees und Richtenberg (LK VR)

Grimmen (ots)

Am 11.03.2019 gegen 16:20 Uhr ereignete sich auf der L 192, zwischen Tribsees und Richtenberg, ein schwerer Verkehrsunfall. Der aus Sachsen-Anhalt stammende 39-jähriger Fahrzeugführer eines LKW mit Auflieger befuhr die L 192 aus Richtung Richtenberg kommend in Richtung Tribsees. Höhe der Ortslage Krakow kam der LKW nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und kollidierte anschließend frontal mit einem zweiten Straßenbaum. Der zweite Straßenbaum knickte ab und fiel auf die Fahrbahn. Der LKW-Fahrer konnte sich leicht verletzt aus seinem Führerhaus befreien und wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Da verschiedene Betriebsstoffe austraten und zur Beseitigung des umgeknickten Baumes, kamen die freiwilligen Feuerwehren Tribsees und Grimmen mit elf Kameraden zum Einsatz. Der nicht mehr fahrbereite LKW wird durch den Abschleppdienst DAPA geborgen. Die Bergung dauert zur Stunde noch an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Die L 192 ist für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung voll gesperrt. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell