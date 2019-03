Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Exhibitionistische Handlung in Torgelow (LK Vorpommern-Greifswald)

Torgelow (ots)

Am 11.03.19, gegen 16:00 Uhr kam es in der Borkenstraße in Torgelow zu einer exhibitionistischen Handlung. Die 18-jährige Geschädigte wollte die Haustür an ihrer Heimatadresse öffnen, als sie in der Verglasung der Tür das Spiegelbild einer bislang unbekannten männlichen Person bemerkte. Die Geschädigte konnte erkennen, dass der Tatverdächtige seine Hose öffnete, sein Glied herausholte und an diesem manipulierte. Die Geschädigte öffnete daraufhin die Hauseingangstür und flüchtete in ihre Wohnung. Den Täter beschreibt die Geschädigte wie folgt. Er ist etwa 20 - 25 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und von schlanker Gestalt. Er hat dunkelblonde Haare und ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke mit Kapuze. Die Jacke soll rote Applikationen an den Reißverschlüssen aufweisen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter der Tel.-Nr.: 039771-82224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

