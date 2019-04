Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Horn. Bullis aufgebrochen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter zwei Bullis auf und erbeuteten Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Die Wagen waren auf einem Firmengelände in der Wilberger Straße in Horn abgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2000 Euro. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in gleicher Höhe. Zeugen für den Diebstahl informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090 über ihre Beobachtungen.

