Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Im Ortsteil Remmighausen hebelten unbekannte Täter im Zeitraum vom 11.03. bis zum 13.04.2019 an einem Wohnhaus in der Straße "In den Ellern" ein metallenes Kellerfenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Aus dem Keller entwendeten die Täter einen Kaminofen im Wert von ca. 4.000 Euro. Zeugen, die im Laufe der letzten 4 Wochen im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen, eventuell zu Ladetätigkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

