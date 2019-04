Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 2 Schwerverletzte nach Kollision

Lippe (ots)

(LW) Zwei schwerverletzte Fahrzeugfahrerinnen waren das Resultat einer Kollision zweier Pkw am Samstag gegen 13.40 Uhr auf der Kreuzung Bielefelder Straße / Asperheide. Eine 18-jährige Bielefelderin befuhr mit ihrem Ford Mondeo die Asperheide und beabsichtigte, die vorfahrtberechtigte Bielefelder Straße zu überqueren. Dabei übersah sie den grauen Peugeot einer 37-jährigen aus Bad Salzuflen, die auf der Bielefelder Straße in Richtung Bad Salzuflen fuhr. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge wurden beide Frauen schwerverletzt und stationär in umliegende Kliniken eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell