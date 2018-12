POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B194 bei Poggendorf (LK VG)

Greifswald (ots) -

Am 08.12.2018 gegen 19:50 Uhr kam es auf der B194 zwischen den Ortschaften Vossbäk und Poggendorf zu einem Verkehrsunfall. Die 18-jährige Fahrerin eines PKW Golf befuhr die B194 aus Richtung Poggendorf kommend in Richtung Vossbäk. Auf Höhe des Abzweiges zur Ortschaft Schwinge beabsichtigte sie nach links in Richtung Schwinge abzubiegen. Dabei beachtete sie nicht den im Gegenverkehr befindlichen PKW Toyota einer 63-jährigen Fahrzeugführerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden die beide Fahrzeugführerinnen und die Beifahrerin aus dem Toyota verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B194 für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Pressestelle



Nicole Buchfink



Telefon: 0395/5582-2040







Claudia Tupeit



Telefon: 0395/5582-2041







Fax: 0395/5582-2006



E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de



Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell