POL-NB: Illegale Plakatierung an der B96 zwischen Altefähr und Samtens (LK Vorpommern-Rügen)

Bergen

In den Morgenstunden des 08.12.2018 wurde die Polizei von einem Autofahrer darüber informiert, dass an einer Brücke über die B96 zwischen Altefähr und Samtens ein großes Transparent gespannt sein soll. Auf diesem sei ein asylkritischer Text zu sehen. Durch die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei beschriftete Transparente in der Größe 500x150 cm an zwei verschiedenen Brückenbauwerken festgestellt werden. Die Aufschriften richteten sich gegen den aktuell politisch diskutierten Migrationspakt und waren jeweils mit einem Symbol der "Identitären Bewegung" gekennzeichnet. Die Transparente wurden entfernt und in Verwahrung genommen. Der polizeiliche Staatschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter Tel. 0395-5582 2224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell