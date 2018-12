POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in 17509 Groß Ernsthof (LK VG)

Wolgast (ots) -

Am 08.12.2018, um 00:45 Uhr, wurde der Polizei ein Brand auf dem Gelände des Weidehofs in 17509 Groß Ernsthof gemeldet. Vor Ort bestätigte sich der Brand. Es brannte ein leerstehendes, massives Gebäude in den Ausmaßen von ca. 50x 15 Metern. Weiterhin brannten mehrere Container auf einer Fläche von ca. 25x 12 Metern. Da diese in Leichtbauweise gefertigt waren, sind sie vollständig verbrannt. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Kröslin und Hohendorf mit 40 Kameraden zum Einsatz. Durch diese konnte das Feuer gelöscht werden. Zur Schadensumme kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

