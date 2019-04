Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Autodiebe scheitern.

Lippe (ots)

Am Sonntag wollten bislang Unbekannte einen schwarzen VW Golf von einem Parkplatz an der Holter Straße stehlen. Die Täter brachen den Wagen auf und versuchten ihn "kurz zu schließen". Dann gaben die Diebe ihr Vorhaben jedoch auf. Möglicherweise fühlten sie sich gestört. Hinweise zu dem versuchten Autodiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

