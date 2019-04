POL-LIP: Augustdorf. Alles falsch gemacht ...

Polizei Lippe

... hat ein 35-jähriger Mann aus Augustdorf am frühen Sonntagmorgen. Im Rahmen einer privaten Party beschaffte er sich unberechtigt die Fahrzeugschlüssel eines Mercedes und unternahm damit gegen 6 Uhr eine Spritztour. Weit kam er jedoch nicht. Auf Grund seines vorangegangenen Alkoholkonsums beschädigte er bereits beim Ausparken von einem Grundstück im Hermann-Löns-Weg einen Skoda Fabia und versetzte diesen um zirka einen Meter. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, kam allerdings direkt nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun. Das gleiche passierte ihm noch mehrfach an verschiedenen Hauseinfriedigungen sowie an einer Fahrbahnverengung des Hermann-Löns-Weges, bis er an die Kreuzung Kirchweg / Waldstraße gelangte. Hier geriet der Mercedes ins Schleudern und fuhr über eine kleine Mauer wiederum in einen Zaun. Diesen durchbrach das Fahrzeug und kam schließlich auf einem Grundstück an der Waldstraße innerhalb einer Sitzgruppe zum Stehen. Der Mercedes ließ sich anschließend nicht mehr bewegen, so dass der 35-Jährige sich per Pedes auf den Weg zurück in den Hermann-Löns-Weg machte. Dort wurde er von Zeugen gestellt, die durch den Lärm aufmerksam geworden waren. Diese hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 35-Jährige musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Einen Führerschein besitzt er nicht.

