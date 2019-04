Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Unfallverursacher konnte ermittelt werden.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Extertalstraße (Fahrenplatz) ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus dem Extertal schwer verletzte. Der Radfahrer war gegen 14 Uhr auf dem Mehrzweckstreifen in Richtung Rinteln unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle "Vallentrup" überholte ein zunächst unbekannter LKW-Fahrer den 71-Jährigen. Dabei stieß der Trucker, der einen Tieflader lenkte, seitlich gegen den Radfahrer. Während der Radler stürzte und sich dabei schwer verletzte, setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort. Der 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Auf Grund eines Zeugenhinweises konnte zunächst eine Firma im Raum Minden-Lübbecke ausfindig gemacht werden. Darüber wurde der Fahrer des LKW, ein 59-jähriger Mann aus Stemwede, ermittelt.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell