Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Streitigkeiten auf Sportplatz an der Stimbergstraße

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 18.30 Uhr, hielten sich ein 16-Jähriger und eine 20-Jährige, beide aus Oer-Erkenschwick, gemeinsam mit anderen Jugendlichen auf dem Sportplatz an der Stimbergstraße auf. Ein 57-jähriger Oer-Erkenschwicker fuhr mit seinem Motorroller auf den Sportplatz und schrie nach Angaben des 16-Jährigen die Jugendlichen unmittelbar an. Mit einem Kettenschloss ging dann der 57-Jährige auf die Jugendlichen los. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Plötzlich zog der 57-Jährige eine Schusswaffe und schoss in unbekannte Richtung. Als ein Passant sich einmischte, flüchteten alle in unterschiedliche Richtungen. Weder durch die Schussabgabe, noch durch die Auseinandersetzung wurde jemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

