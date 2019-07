Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer bei Unfall verletzt

Bocholt (ots)

Am Dienstag wollte ein 34 Jahre alter Lkw-Fahrer von der Straße Schlavenhorst nach links auf den Harderhook abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 54 Jahre alten Autofahrers aus Ahaus, der den Schlavenhorst in entgegengesetzter Richtung befahren hatte. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 54-Jährigen ins Bocholter Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 7.000 Euro.

