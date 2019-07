Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 70-Jähriger Exhibitionist festgenommen

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 14 Uhr, fuhr eine 14-jährige Bottroperin mit ihrem Fahrrad durch den Batenbrockpark in Richtung Horster Straße. Kurz vor Erreichen der Horster Straße sah sie rechts des Weges auf einer Parkbank einen älteren Mann. Der Mann war unten komplett unbekleidet. Er manipulierte an seinem Glied und sprach die Jugendliche an. Die 14-Jährige fuhr weiter und erledigte zunächst ihre geplanten Einkäufe. Dann fuhr sie mit dem Rad nochmals durch den Park, um nachzusehen, ob der Mann noch dort ist. Sie traf ihn nun korrekt bekleidet mit einem anderen Mann an einer anderen Parkbank an. Die Jugendliche fertigte ein Video und erstattet später mit ihrer Mutter eine Anzeige. Daraufhin wurde sofort eine Fahndung durchgeführt. Aufgrund der Personenbeschreibung und des Videomaterials konnte eine 70-jährigen Bottropers festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde er entlassen.

