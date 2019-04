Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend, den 30.04.2019, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen über einen schwerer Verkehrsunfall auf der Mülheimerstraße in Oberhausen informiert. Aus ungeklärter Ursache überschlug sich ein PKW und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien und wurde vom eintreffenden Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Wie es zu diesem Unfall gekommen ist, wird nun durch die Polizei Oberhausen ermittelt. Bei dem knapp einstündigen Einsatz waren 20 Einsatzkräfte vor Ort.

