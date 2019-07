Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Herten: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Unbekannte hebelten in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen die Eingangstür zu einem Versicherungsbüro am Berliner Platz auf und durchsuchte die Räume nach Beutegegenständen. Was sie mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Von einem eingezäunten städtischen Grundstück am Verspohlweg stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagmittag bis Montagmorgen einen grünen Aufsitzrasenmäher der Marke John Deere.

Herten

Unbekannte brachen in der Zeit von Montagmorgen bis Dienstagmorgen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Storcksmährstraße ein und stahlen Schmuck.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariaten unter Tel. 0800/2361 111.

