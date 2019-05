Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 17.05.2019 gegen 14:00 Uhr und dem 20.05.2019 gegen 14:30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bismarckstraße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Haustür aufzubrechen. Es entstand ein Schaden an der Tür in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

