Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher bei Tat beobachtet

Ludwigshafen (ots)

Zwei aufmerksamem Zeugen beobachteten am Montag (20.05.2019), wie zwei Personen in eine Gaststätte in der Bayernstraße einbrachen. Die Einbrecher warfen gegen 2.40 Uhr mit einem Stein eine Scheibe der Gaststätte ein und gelangten somit in das Innere. Der Einbruch wurde sofort durch die Zeugen der Polizei gemeldet. Die Einbrecher entkamen dennoch. Aber ohne Beute. Beide waren männlich, circa 20 Jahre alt, zwischen 1,70 m bis 1,80 m groß und dunkel bekleidet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell