POL-BS: Heidberg- und Lindenbergtunnel auf der BAB 39 zeitweilig gesperrt - Erheblicher Rückstau am Mittwochabend

Braunschweig (ots)

Braunschweig, BAB 39 24.07.2019, 17.20 bis 19.59 Uhr

Auf Grund eines technischen Defekts mussten die innerstädtischen Tunnel für mehr als zwei Stunden gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr kam.

Um 17.20 Uhr wurden der Heidbergtunnel und der Lindenbergtunnel auf der BAB 39 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund für die automatische Sperrung war ein technischer Defekt.

Nach einer halben Stunde konnte der Verkehr in Richtung Süden zwar wieder freigegeben werden, in der entgegengesetzten Richtung dauerte die Vollsperrung jedoch noch weitere zwei Stunden an. Auch auf den Umleitungsstrecken bildete sich zeitweise Stau.

Um 19.59 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

