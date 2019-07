Polizei Braunschweig

POL-BS: VW Touran gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Neustadt 13.-23.07.2019

Ein am Straßenrand geparkter Pkw wurde durch Unbekannte entwendet.

Nachdem der VW Touran vor etwa zehn Tagen in einer Parkbucht abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen wurde, konnte die 25-jährige Nutzerin am Dienstagmorgen das Fahrzeug nicht mehr wiederfinden. Eine Suche in der mittelbaren Nähe durch die Frau und die Polizei führte nicht zum gewünschten Erfolg, das 14 Jahre alte Auto blieb verschwunden.

Die Frau erstattete Strafanzeige, Hinweise auf den oder die Täter konnte sie nicht äußern.

