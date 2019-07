Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, um 20:10 Uhr, stürzte ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Herten auf der Herner Straße. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Alleinunfall, ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Eine Blutprobe wurde angeordnet. An dem Fahrrade entstand kein Sachschaden.

