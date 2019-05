Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 27.05.2019 zwischen 11:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde in der Oggersheimer Straße eine Fußgängerampel durch eine bislang unbekannten Fahrer/ eine unbekannte Fahrerin beschädigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW, einen Bus oder einen Traktor. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der Ampel entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell