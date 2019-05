Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Betrugsversuche durch Enkeltrick

Ludwigshafen (ots)

Am 27.05.2019 gegen 15 Uhr kam es in Ludwigshafen zu zwei Betrugsversuchen in Form des Enkeltricks. In beiden Fällen blieben die Seniorinnen misstrauisch und verhinderten somit Schlimmeres.

Im Stadtteil Oggersheim wurde eine 80-Jährige von einer unbekannten Frau angerufen und gefragt, ob sie wohl wisse, wer sie sei. Die anschließende Vermutung der Seniorin wurde von der Täterin bejaht. Die Unbekannte bat im Anschluss um 17000 Euro, die sie dringend bräuchte. Die 80-Jährige handelte vorbildlich und legte auf.

Ähnlich erging es auch eine 79-Jährigen aus Mundenheim. Auch sie wurde von einer Frau angerufen, die sich als eine Bekannte der Seniorin ausgab. Sie behauptete weiterhin, in großen Schwierigkeiten zu sein und dringend 15.000 Euro zu benötigen. Auch die 79-Jährige reagierte beispielhaft und ließ sich von dem Betrugsversuch nicht täuschen.

Die folgenden Tipps helfen Ihnen, sich gegen die Betrüger zu schützen: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Gehen Sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein. - Rufen Sie Ihren Enkel unter der bisher bekannten Nummer an, um die Echtheit des Anrufers zu klären. - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Sprechen Sie mit Familienangehörigen über den Anruf. - Informieren Sie sofort die Polizei unter der 110 über den verdächtigen Anruf. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, wenn sie Opfer der Betrugsmasche geworden sind.

Weitere Hilfsangebote finden Sie unter www.polizei.rlp.de(Vorbeugung - Projekte) und unter www.polizei-beratung.de erhalten Sie entsprechende Handlungsempfehlungen.

