Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell-Atzenbach: E-Bike gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein bislang Unbekannter entwendete am Donnerstag, 22.08.19, gegen 13.35 Uhr, ein abgestelltes E-Bike bei einer Tankstelle an der Bundesstraße in Zell-Atzenbach. Das Rad war in einer Garage abgestellt worden und wurde hier durch den Dieb herausgenommen. Hierbei wurde auch ein danebenstehendes Auto durch Kratzer beschädigt. Bei dem Rad handelt es sich um ein E-Bike, Marke Corratec, Farbe schwarz-rot mit weißer Aufschrift. Außerdem wurden noch zwei Fahrradhelme mitgenommen. Der Wert des Rades liegt bei etwa 3000 Euro. Der Schaden am Pkw bei etwa 500 Euro. Weiterhin wurden im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Stadtgebiet Zell (Sonnenweg, Kirchstraße, Schönauer Straße) drei weitere Fahrraddiebstähle gemeldet. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Diebstählen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hatten.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell