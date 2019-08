Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern. Autofahrer übersieht Motorrad im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Donnerstag, 22.08.2019, gegen 19.30 Uhr, im Kreisverkehr der Hauptstraße. Mit seinem Mercedes befuhr ein 76 Jahre alter Mann die Straße aus Richtung Möbelmarkt kommend in Richtung Dogern. Er fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei den bereits im Kreisverkehr fahrende Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, an der Suzuki 1000 Euro.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell