Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: An Auto gefahren und abgehauen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 23.07.2019 19:00 Uhr bis 24.07.2019 06:00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Goethestraße in Lachen-Speyerdorf gegen einen geparkten Peugeot "Partner". Der Unbekannte verursachte Beulen in Fondtür und Kotflügel hinten rechts. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell