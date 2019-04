Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Fahne kaputt gemacht?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Galappmühler Straße. Hier haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen eine Fahne von einem Mast gerissen und zerstört. Es handelte sich um eine Europa-Fahne, die in Höhe des Hauses Nummer 18 aufgehängt war.

Die zerstörte Fahne wurde am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr entdeckt. Die genaue Tatzeit ist unklar. Der mögliche Tatzeitraum kann lediglich auf die Tage zwischen Samstagnachmittag (30. März) und Donnerstagvormittag (4. April) eingegrenzt werden.

Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Personen nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell